AdAction Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w AdAction wynosi od $97,920 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $144,720 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników AdAction. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Menedżer Produktu
$145K
Menedżer Projektu
$131K
Inżynier Oprogramowania
$97.9K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w AdAction jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $144,720. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AdAction wynosi $131,340.

