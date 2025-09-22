Katalog firm
Activision Blizzard
Activision Blizzard Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w Activision Blizzard wynosi od $64.4K do $93.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Activision Blizzard. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$73.1K - $84.9K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Activision Blizzard, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w Activision Blizzard wynosi rocznie $93,492. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Activision Blizzard dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi $64,423.

Inne zasoby