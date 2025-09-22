Katalog firm
Activision Blizzard
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Technolog Informacyjny (IT)

  • Wszystkie pensje Technolog Informacyjny (IT)

Activision Blizzard Technolog Informacyjny (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Technolog Informacyjny (IT) w Activision Blizzard wynosi od $93.5K do $131K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Activision Blizzard. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$101K - $118K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$93.5K$101K$118K$131K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Technolog Informacyjny (IT) zgłoszeń w Activision Blizzard aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Activision Blizzard, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Technolog Informacyjny (IT) oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Technolog Informacyjny (IT) w Activision Blizzard wynosi rocznie $130,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Activision Blizzard dla stanowiska Technolog Informacyjny (IT) wynosi $93,500.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Activision Blizzard

Powiązane firmy

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby