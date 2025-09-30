Katalog firm
Acronis
  • Bulgaria

Acronis Inżynier Oprogramowania Pensje w Bulgaria

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Bulgaria w Acronis wynosi BGN 92.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Acronis. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Łącznie rocznie
BGN 92.6K
Poziom
Senior
Podstawa
BGN 92.6K
Stock (/yr)
BGN 0
Premia
BGN 0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Acronis?

BGN 277K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Acronis in Bulgaria wynosi rocznie BGN 141,624. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Acronis dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Bulgaria wynosi BGN 86,600.

