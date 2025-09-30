Katalog firm
Acronis Menedżer Produktu Pensje w Sofia City Province

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Sofia City Province w Acronis wynosi BGN 131K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Acronis. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Łącznie rocznie
BGN 131K
Poziom
L3
Podstawa
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Premia
BGN 0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
20 Lata
Jakie są poziomy kariery w Acronis?

BGN 277K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Menedżer Produktu at Acronis in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 176,780. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acronis for the Menedżer Produktu role in Sofia City Province is BGN 136,222.

