Katalog firm
Acronis
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Acronis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Acronis wynosi od $51,449 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $132,197 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Acronis. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Menedżer Produktu
Median $75.4K
Inżynier Oprogramowania
Median $90.8K
Analityk Danych
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Technolog Informacyjny (IT)
$100K
Menedżer Projektu
$79.2K
Sprzedaż
$132K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Acronis je Sprzedaż at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $132,197. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Acronis je $84,998.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Acronis

Powiązane firmy

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby