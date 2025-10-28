Katalog firm
Accton Technology
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

Accton Technology Inżynier Sprzętu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzętu in Taiwan w Accton Technology wynosi NT$1.64M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Accton Technology. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Łącznie rocznie
NT$1.64M
Poziom
Advance Engineer
Podstawa
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Premia
NT$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Accton Technology?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Accton Technology in Taiwan wynosi rocznie NT$2,162,251. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Accton Technology dla stanowiska Inżynier Sprzętu in Taiwan wynosi NT$1,181,817.

Inne zasoby