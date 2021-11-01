Katalog firm
Accolade
Accolade Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Accolade wynosi od $26,330 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta na dolnym końcu do $422,875 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Accolade. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $136K
Menedżer Produktu
Median $282K
Operacje Biznesowe
$32.1K

Obsługa Klienta
$56.2K
Operacje Obsługi Klienta
$26.3K
Analityk Danych
$150K
Analityk Danych
$163K
Zasoby Ludzkie
$215K
Projektant Produktu
$67.3K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$60.3K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$423K
Menedżer Programów Technicznych
$176K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Accolade jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $422,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Accolade wynosi $143,124.

Inne zasoby