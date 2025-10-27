Katalog firm
AccelByte
AccelByte Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Indonesia w AccelByte wynosi od IDR 355.26M do IDR 497.37M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AccelByte. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

IDR 384.52M - IDR 447.21M
Indonesia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
IDR 355.26MIDR 384.52MIDR 447.21MIDR 497.37M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w AccelByte in Indonesia wynosi rocznie IDR 497,367,469. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AccelByte dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Indonesia wynosi IDR 355,262,478.

