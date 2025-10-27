Katalog firm
Abu Dhabi Investment Authority
Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United Arab Emirates w Abu Dhabi Investment Authority wynosi od AED 522K do AED 744K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Abu Dhabi Investment Authority. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Abu Dhabi Investment Authority?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates wynosi rocznie AED 744,140. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Abu Dhabi Investment Authority dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United Arab Emirates wynosi AED 521,534.

Inne zasoby