Absa Group
Absa Group Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in South Africa w Absa Group wynosi od ZAR 1.39M do ZAR 1.98M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Absa Group. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$91.2K - $107K
South Africa
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$79.5K$91.2K$107K$113K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Absa Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Absa Group in South Africa wynosi rocznie ZAR 1,982,897. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Absa Group dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in South Africa wynosi ZAR 1,389,723.

Inne zasoby

