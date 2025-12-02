Katalog firm
Absa Group
Absa Group Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Czech Republic w Absa Group wynosi od CZK 1.75M do CZK 2.46M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Absa Group. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$89.3K - $104K
Czech Republic
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$82.5K$89.3K$104K$116K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Absa Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Absa Group in Czech Republic wynosi rocznie CZK 2,456,734. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Absa Group dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Czech Republic wynosi CZK 1,754,810.

Inne zasoby

