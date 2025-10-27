Katalog firm
Abra
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Abra Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Israel w Abra wynosi ₪227K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Abra. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Abra
Software Engineer
Raanana, HM, Israel
Łącznie rocznie
₪227K
Poziom
Junior
Podstawa
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Premia
₪0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Abra?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪69.1K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪76K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Abra in Israel wynosi rocznie ₪414,480. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Abra dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Israel wynosi ₪237,197.

Inne zasoby