ABOUT YOU
ABOUT YOU Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń ABOUT YOU waha się od $65,128 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $92,656 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy ABOUT YOU. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $69.8K
Analityk danych
$70.3K
Naukowiec danych
$69.4K

Projektant produktu
$92.7K
Menedżer produktu
$81.5K
Kierownik projektu
$65.1K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w ABOUT YOU to Projektant produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $92,656. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w ABOUT YOU wynosi $70,053.

Inne zasoby