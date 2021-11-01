Katalog firm
Abnormal AI
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Abnormal AI Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Abnormal AI wynosi od $67,409 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programów Technicznych na dolnym końcu do $623,603 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Abnormal AI. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $200K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Zasoby Ludzkie
$624K
Marketing
$208K
Operacje Marketingowe
$214K
Rekruter
$199K
Sprzedaż
$236K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$585K
Menedżer Programów Technicznych
$67.4K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Abnormal AI, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Abnormal AI jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $623,603. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Abnormal AI wynosi $210,816.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Abnormal AI

Powiązane firmy

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby