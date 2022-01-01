Katalog firm
ABBYY
ABBYY Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ABBYY wynosi od $36,116 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $111,543 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ABBYY. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $80K
Analityk Biznesowy
$93.6K
Rozwój Korporacyjny
$39.2K

Obsługa Klienta
$36.4K
Technolog Informacyjny (IT)
$36.1K
Marketing
$46.6K
Menedżer Produktu
$78.2K
Menedżer Projektu
$72.1K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$112K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ABBYY jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $111,543. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ABBYY wynosi $72,136.

