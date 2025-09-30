Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w ABB wynosi od $90K year dla Associate Software Engineer do $84.5K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $90K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ABB. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
