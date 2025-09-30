Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Metropoolregio Eindhoven w ABB wynosi od €81K year dla Software Engineer do €88.5K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Metropoolregio Eindhoven year wynosi w sumie €84.8K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ABB. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
