  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Italy

ABB Inżynier Oprogramowania Pensje w Italy

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Italy w ABB wynosi od €38.6K year dla Associate Software Engineer do €44.6K year dla Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Italy year wynosi w sumie €38.6K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ABB. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Software Engineer
(Poziom początkujący)
€38.6K
€33.8K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.6K
€42.6K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ABB in Italy wynosi rocznie €54,217. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ABB dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Italy wynosi €38,606.

