ABB Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ABB wynosi od $6,349 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $191,040 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ABB. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $82.9K
Inżynier Sprzętu
Median $120K
Projektant Produktu
Median $98K

Analityk Danych
Median $39.4K
Analityk Finansowy
Median $9.3K
Księgowy
$53.2K
Analityk Biznesowy
$114K
Inżynier Automatyki
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Obsługa Klienta
$6.3K
Marketing
$17.9K
Inżynier Mechanik
$63.5K
Menedżer Produktu
$151K
Menedżer Projektu
$154K
Sprzedaż
$86.8K
Inżynier Sprzedaży
$50.6K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$32.5K
Architekt Rozwiązań
$191K
Menedżer Programu Technicznego
$76.1K
Najczęściej zadawane pytania

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ABB adalah Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $191,040. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ABB adalah $63,528.

