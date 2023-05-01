Katalog firm
Aaptiv
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o Aaptiv, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Strona internetowa
    2015
    Rok założenia
    126
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Aaptiv

    Powiązane firmy

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby