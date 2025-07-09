Katalog firm
Aakash Educational Services
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Aakash Educational Services Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aakash Educational Services waha się od $3,074 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $25,305 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aakash Educational Services. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Obsługa klienta
$3.1K
Specjalista IT
$6K
Sprzedaż
$7.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inżynier oprogramowania
$25.3K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aakash Educational Services to Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $25,305. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aakash Educational Services wynosi $6,605.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Aakash Educational Services

Powiązane firmy

  • Intuit
  • Lyft
  • Airbnb
  • Netflix
  • Snap
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby