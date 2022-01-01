Katalog firm
A123 Systems
A123 Systems Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń A123 Systems waha się od $29,850 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $149,250 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy A123 Systems. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Inżynier chemik
Median $125K
Naukowiec danych
$149K
Inżynier oprogramowania
$29.9K

Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie A123 Systems, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w A123 Systems to Naukowiec danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $149,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w A123 Systems wynosi $125,000.

