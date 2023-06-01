Katalog firm
9fin
    9fin is an AI-based financial data platform that offers market intelligence, covenant analysis, and AI-powered search capabilities for bond and loan documents in the leveraged finance industry.

    https://9fin.com
    Strona internetowa
    2016
    Rok założenia
    150
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

