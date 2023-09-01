Katalog firm
99 Group
99 Group Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 99 Group wynosi od $28,263 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $56,772 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 99 Group. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Projektant Produktu
$56.8K
Menedżer Produktu
$28.3K
Inżynier Oprogramowania
$43.4K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w 99 Group jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $56,772. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 99 Group wynosi $43,408.

Inne zasoby