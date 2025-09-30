Katalog firm
84.51˚
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

  • Cincinnati Area

84.51˚ Analityk Danych Pensje w Cincinnati Area

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Cincinnati Area w 84.51˚ wynosi $92K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 84.51˚. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Łącznie rocznie
$92K
Poziom
L1
Podstawa
$87K
Stock (/yr)
$0
Premia
$5K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w 84.51˚?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w 84.51˚ in Cincinnati Area wynosi rocznie $166,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 84.51˚ dla stanowiska Analityk Danych in Cincinnati Area wynosi $110,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla 84.51˚

Powiązane firmy

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby