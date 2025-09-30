Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Greater Dallas Area w 7-Eleven wynosi od $136K year dla Software Engineer II do $171K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Dallas Area year wynosi w sumie $156K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 7-Eleven. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
