66degrees Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 66degrees wynosi od $131,340 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $250,848 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 66degrees. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $138K
Analityk Danych
$181K
Projektant Produktu
$131K

Menedżer Projektu
$181K
Sprzedaż
$229K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$219K
Architekt Rozwiązań
$251K
Menedżer Programu Technicznego
$179K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w 66degrees jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $250,848. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 66degrees wynosi $180,746.

