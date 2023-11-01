3Shape Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 3Shape wynosi od $73,469 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprawy Regulacyjne na dolnym końcu do $157,326 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 3Shape . Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025