Katalog firm
3Pillar Global
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Romania

3Pillar Global Inżynier Oprogramowania Pensje w Romania

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Romania w 3Pillar Global wynosi RON 173K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3Pillar Global. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Łącznie rocznie
RON 173K
Poziom
Medior QA
Podstawa
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Premia
RON 0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w 3Pillar Global?

RON 714K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at 3Pillar Global in Romania sits at a yearly total compensation of RON 308,051. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global for the Inżynier Oprogramowania role in Romania is RON 172,578.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla 3Pillar Global

Powiązane firmy

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby