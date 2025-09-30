Katalog firm
3Pillar Global
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  Czech Republic

3Pillar Global Inżynier Oprogramowania Pensje w Czech Republic

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Czech Republic w 3Pillar Global wynosi CZK 1.13M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3Pillar Global. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Łącznie rocznie
CZK 1.13M
Poziom
L3
Podstawa
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Premia
CZK 0
Lata w firmie
9 Lata
Lata doświadczenia
11 Lata
Jakie są poziomy kariery w 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w 3Pillar Global in Czech Republic wynosi rocznie CZK 1,261,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 3Pillar Global dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Czech Republic wynosi CZK 742,486.

