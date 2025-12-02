Katalog firm
3Pillar Global
3Pillar Global Menedżer Programu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu in India w 3Pillar Global wynosi od ₹5.45M do ₹7.44M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3Pillar Global. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$66.6K - $80.6K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w 3Pillar Global?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu w 3Pillar Global in India wynosi rocznie ₹7,438,817. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 3Pillar Global dla stanowiska Menedżer Programu in India wynosi ₹5,450,857.

Inne zasoby

