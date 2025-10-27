Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Marketing in United States w 3M wynosi $153K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
3M
Product Marketing Manager
Saint Paul, MN
Łącznie rocznie
$153K
Poziom
12
Podstawa
$153K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w 3M?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

0%

ROK 2

100 %

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 2nd-ROK (0.00% rocznie)

  • 100% uprawnia w 3rd-ROK (100.00% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU + Options

W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w 3M in United States wynosi rocznie $205,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 3M dla stanowiska Marketing in United States wynosi $152,000.

