Wynagrodzenie Inżynier Sprzętu in United States w 3M wynosi $127K year dla T3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $128K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 3M. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$127K
$122K
$0
$4.1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
0%
ROK 1
0%
ROK 2
100 %
ROK 3
W 3M, RSU + Options podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)
0% uprawnia w 2nd-ROK (0.00% rocznie)
100% uprawnia w 3rd-ROK (100.00% rocznie)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
