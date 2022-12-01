Katalog firm
3Commas
3Commas Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 3Commas waha się od $38,745 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $82,802 dla Naukowiec danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 3Commas. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Analityk danych
$38.7K
Naukowiec danych
$82.8K
Projektant produktu
$51K

Menedżer produktu
$47.8K
Kierownik projektu
$49.8K
Inżynier oprogramowania
$69.6K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w 3Commas to Naukowiec danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $82,802. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w 3Commas wynosi $50,354.

