2U Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 2U waha się od $64,631 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $295,764 dla Analityk finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 2U. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier niezawodności systemu

Menedżer produktu
Median $133K
Analityk biznesowy
$123K

Analityk danych
$86.1K
Naukowiec danych
$199K
Analityk finansowy
$296K
Zasoby ludzkie
$127K
Marketing
$150K
Operacje marketingowe
$103K
Projektant produktu
$80.9K
Kierownik programu
$92.2K
Kierownik projektu
$64.6K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$144K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$224K
Badacz UX
$216K
FAQ

The highest paying role reported at 2U is Analityk finansowy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2U is $130,066.

