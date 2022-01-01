Katalog firm
23andMe
23andMe Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 23andMe wynosi od $48,634 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $305,520 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 23andMe. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Menedżer Programu
Median $170K
Analityk Danych
Median $160K

Analityk Biznesowy
$181K
Analityk Danych
$147K
Analityk Finansowy
$175K
Marketing
$306K
Projektant Produktu
$48.6K
Rekruter
$242K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$204K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$269K
Badacz UX
$173K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at 23andMe is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $305,520. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 23andMe is $177,761.

Inne zasoby