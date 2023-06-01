Katalog firm
1X Technologies
1X Technologies Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 1X Technologies waha się od $72,525 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $193,184 dla Obsługa klienta na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 1X Technologies. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Obsługa klienta
$193K
Inżynier sprzętu
$127K
Inżynier mechanik
$83.4K

Inżynier oprogramowania
$72.5K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w 1X Technologies to Obsługa klienta at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $193,184. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w 1X Technologies wynosi $104,998.

