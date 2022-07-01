Katalog firm
1WorldSync
1WorldSync Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 1WorldSync waha się od $7,568 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant graficzny na dolnym końcu do $140,700 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 1WorldSync. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Projektant graficzny
$7.6K
Projektant produktu
$29.6K
Operacje przychodowe
$74.5K

Inżynier oprogramowania
$141K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w 1WorldSync to Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $140,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w 1WorldSync wynosi $52,005.

