1Password Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 1Password waha się od $32,474 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $218,900 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 1Password. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Projektant produktu
Median $115K
Obsługa klienta
Median $32.5K

Menedżer produktu
Median $118K
Sprzedaż
Median $139K
Analityk biznesowy
$80.2K
Sukces klienta
$137K
Kierownik nauki o danych
$161K
Naukowiec danych
$137K
Marketing
$80.6K
Menedżer partnerów
$92.6K
Kierownik projektowania produktu
$188K
Inżynier sprzedaży
$123K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$219K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$117K
Badacz UX
$55K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie 1Password, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 1Password is Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $218,900. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 1Password is $123,310.

