15Five
15Five Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 15Five wynosi od $133,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $180,900 dla Menedżer Projektowania Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 15Five. Ostatnia aktualizacja: 8/27/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $143K
Menedżer Produktu
Median $133K
Menedżer Projektowania Produktu
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W 15Five, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w 15Five jest Menedżer Projektowania Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 15Five wynosi $143,400.

