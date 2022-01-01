Katalog firm
10x Genomics
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

10x Genomics Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 10x Genomics waha się od $92,859 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik obiektów na dolnym końcu do $477,375 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy 10x Genomics. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $332K

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Inżynier mechanik
Median $230K
Inżynier biomedyczny
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Naukowiec danych
$347K
Kierownik obiektów
$92.9K
Specjalista IT
$203K
Prawnik
$375K
Operacje marketingowe
$285K
Inżynier optyk
$219K
Projektant produktu
$159K
Menedżer produktu
$353K
Rekruter
$214K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$477K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w 10x Genomics to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $477,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w 10x Genomics wynosi $230,000.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla 10x Genomics

Powiązane firmy

  • Verily
  • MobileIron
  • JFrog
  • Extreme Networks
  • Natera
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby