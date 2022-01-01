Katalog firm
10x Banking
10x Banking Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w 10x Banking wynosi od $112,746 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $317,800 dla Technolog Informacyjny (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników 10x Banking. Ostatnia aktualizacja: 8/31/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $113K

Inżynier Oprogramowania Backend

Technolog Informacyjny (IT)
$318K
Menedżer Produktu
$162K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$123K
Architekt Rozwiązań
$198K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w 10x Banking jest Technolog Informacyjny (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $317,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 10x Banking wynosi $162,499.

Inne zasoby