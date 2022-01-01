Katalog firm
1010data
1010data Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń 1010data waha się od $105,023 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $263,160 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu.

$160K

Analityk biznesowy
$105K
Naukowiec danych
$114K
Inżynier oprogramowania
Median $125K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$263K
Architekt rozwiązań
$132K
FAQ

The highest paying role reported at 1010data is Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

Inne zasoby