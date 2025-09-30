Katalog firm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w 100ms wynosi ₹3.86M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 100ms. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
100ms
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹3.86M
Poziom
E4
Podstawa
₹3.2M
Stock (/yr)
₹207K
Premia
₹454K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w 100ms in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹5,312,813. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w 100ms dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹3,201,064.

