Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Salt Lake City Greater Area w 1-800 Contacts wynosi $117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w 1-800 Contacts. Ostatnia aktualizacja: 9/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Łącznie rocznie
$117K
Poziom
L2
Podstawa
$117K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w 1-800 Contacts?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $140,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1-800 Contacts for the Inżynier Oprogramowania role in Salt Lake City Greater Area is $116,500.

Inne zasoby