Katalog firm
Starry
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Starry Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Starry waha się od $104,475 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier mechanik na dolnym końcu do $182,408 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Starry. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $114K
Inżynier sprzętu
$117K
Inżynier mechanik
$104K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Menedżer produktu
$155K
Kierownik projektu
$124K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$182K
Kierownik programu technicznego
$119K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Starry to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $182,408. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Starry wynosi $119,400.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Starry

Powiązane firmy

  • Cox Communications
  • Metronet
  • Consumer Cellular
  • Boingo Wireless
  • Huawei
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby