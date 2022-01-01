Katalog firm
Staples Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Staples waha się od $26,722 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $283,575 dla Analityk finansowy na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Staples. Ostatnia aktualizacja: 8/7/2025

Inżynier oprogramowania
Median $135K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
Median $98.5K
Sprzedaż
Median $26.7K

Menedżer produktu
Median $138K
Projektant produktu
Median $66.4K

Projektant UX

Analityk biznesowy
$119K
Analityk danych
$69.7K
Analityk finansowy
$284K
Marketing
$49.8K
Kierownik projektu
$96.5K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$40.2K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$175K
Architekt rozwiązań
$145K
Kierownik programu technicznego
$101K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Staples to Analityk finansowy at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $283,575. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Staples wynosi $99,500.

