Sally Beauty Holdings Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Sally Beauty Holdings waha się od $58,800 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $129,350 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Sally Beauty Holdings . Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Specjalista IT
$58.8K
Marketing
$68.6K
Menedżer produktu
$116K

Inżynier oprogramowania
$129K
Badacz UX
$113K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Sally Beauty Holdings este Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $129,350. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sally Beauty Holdings este $112,700.

