Saks Fifth Avenue Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Saks Fifth Avenue waha się od $72,471 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $280,500 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Saks Fifth Avenue. Ostatnia aktualizacja: 8/8/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $200K
Księgowy
$95.5K
Analityk danych
$79.6K

Naukowiec danych
$156K
Projektant graficzny
$90.5K
Specjalista IT
$72.5K
Marketing
$114K
Operacje marketingowe
$151K
Menedżer produktu
$144K
Rekruter
$91.8K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$281K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Saks Fifth Avenue è Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $280,500. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Saks Fifth Avenue è di $114,425.

